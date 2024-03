Ucraina | Isw | Mosca ha conquistato 500 km

(Di venerdì 29 marzo 2024) 8.22 Secondo l'Institute for the Study of War (Isw), negli ultimi mesi le forze armate russe hanno500chilometri quadrati di territorio ucraino. Intanto, Kiev riferisce di nuovi attacchi con droni e missili contro infrastrutture energetiche nelle regioni centrali e occidentali. Colpite Dnipropetrovsk,Kharkiv,Dnipro e Khmelnytskyi. Eafferma di aver abbattuto 15 "bersagli aerei nel distretto russo di Belgorod". I frammenti avrebbero danneggiato 37 appartamenti e lo stadio.

«Le forze russe continueranno in primavera gli sforzi di offensiva in corso per destabilizzare le linee difensive ucraine, mentre si preparano ad una nuova offensiva in estate». A rivelarlo è ... (iltempo)

Ucraina, Isw: “Russia ha conquistato 500 km quadrati negli ultimi mesi” - La guerra in Ucraina è giunta al giorno 765. Putin afferma che aerei da guerra F-16 che venissero utilizzati da Kiev contro la Russia sarebbero colpiti dalle ...lapresse

Russia avanza in Ucraina, conquistati 500 chilometri quadrati in 5 mesi: ecco dove - Guerra Ucraina. Secondo le stime del think tank statunitense Isw (The institute for the study of war) le forze russe hanno conquistato 505 chilometri quadrati di territorio ucraino da quando ...ilmessaggero

Ucraina, Zelensky e il piano di Putin: "Dateci armi o guerra presto in Europa" - La Russia di Vladimir Putin può essere fermata in Ucraina. Nel momento forse più critico della guerra, con Kiev a corto di armi e munizioni, l'analisi dell'Institute for the Study of War (ISW) - think ...adnkronos