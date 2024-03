Ucraina | Caracciolo a La7 | “Parole di Meloni? La pace non si costruisce con la deterrenza | non funziona più Ora si deve negoziare”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) “Lanonpiù non siamo ai tempi della guerra fredda l’America stessa non fa più paura a nessuno”. Così Lucio, direttore di Limes, ospite di Lilli Gruber su La7, commenta ledi Giorgiache durante un discorso al contingente italiano in Libano ha parlato di unache “non sicon i sentimenti e le buone, laè soprattuttoe impegno, sacrificio”. “Laè una parola che appartiene a un’altra epoca”, ha aggiuntoche, riferendosi al conflitto in corso tra Russia eha aggiunto: “Quello che sifare in questa fase è, intanto ...