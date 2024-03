La difesa: "Sorpresi dal cambio d'imputazione, ha agito per legittima difesa" Sarà processato con rito abbreviato con l’accusa di omicidio volontario il tabaccaio di Pavone Canavese, nel torinese, ... (sbircialanotizia)

Uccise un ladro, tabaccaio a processo. "Io rischio il carcere, loro sono liberi" - Sarà processato per omicidio volontario il tabaccaio di Pavone Canavese (Torino), Franco Iachi Bonvin, che sparò a tre ladri che stavano rubando nel suo negozio e ne Uccise uno. Per l'accusa non si ...ilgiornale

Sparò e Uccise il ladro che rubava nel suo negozio: tabaccaio rinviato a giudizio - Sparò e Uccise il ladro che rubava nel suo negozio: tabaccaio rinviato a giudizio. L'udienza è stata fissata il prossimo 10 maggio.blitzquotidiano

Sparò e Uccise un ladro nel 2019, tabaccaio ora a processo per omicidio volontario: la vicenda - È stato rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio volontario Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio di Pavone Canavese (Torino) che la notte tra il 6 e il 7 giugno del 2019 Uccise con ...ilmessaggero