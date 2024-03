Uccide la compagna a coltellate | in passato un’altra aggressione | la perdita del lavoro e le cure psichiatriche

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Cologno al Serio. All’indomani del femminicidio di Cologno al Serio, emergono nuovi dettagli sulla vicenda che ha portato all’arresto del 45enne nigeriano Aimiose Osarumwense, accusato di omicidio volontario e portato in carcere in attesa dell’interrogatorio del Gip. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Treviglio, già nel 2013 l’uomo si era reso responsabile di lesioni aggravate nei confronti dellaJoy Omoragbon, sua connazionale di 45 anni, uccisa giovedì pomeriggio (28 marzo) con diverseal torace in un monolocale di via Donizetti a Cologno al Serio.

Anche nel 2013, la donna era stata minacciata con un coltello. Proprio in seguito a quell’episodio, erano emersi i disturbi psichici del 45enne; disturbi che avevano reso necessario un Trattamento sanitario obbligatorio (Tso) e ...