Tuttosport – Yildiz | la Juve gli farà due regali E quattro addii sembrano scontati…

TORINO – La sosta per le Nazionali si porta appresso anche molte riflessioni riguardo il futuro, soprattutto se si verifica – come stavolta – quando la stagione volge verso il tramonto e le scelte strategiche si fanno incontestabilmente più incombenti e cogenti. Poi sì, non è che servissero conferme circa le scelte a lunga scadenza, ma anche le partite internazionali aiutano. Così, per esempio, le prestazioni con la Turchia hanno ribadito come Kenanrappresenti sicuramente una pietra angolare su cui edificare lantus del futuro. In prospettiva, come vedremo, ma anche nell'emergenza contingente che priva Allegri sia di Vlahovic (squalificato) e di Milik (infortunato) per la gara contro la Lazio.