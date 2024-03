Tudor | «Il modulo è importante ma non come molti pensano Sono qui da poco | ci vuole pazienza»

(Di venerdì 29 marzo 2024) La prima conferenza stampa dida allenatore della Lazio. Domani alle 18 all’Olimpico si gioca Lazio-Juventus. Le parole del nuovo tecnico biancoceleste riportate da Tuttomercatoweb.: «Ciperò tempo eper trasformare questa Lazio.qui da» Che segnali ha avuto dalla squadra?tornati i nazionali? «tornati tutti senza acciacchi e questo è importanti. Il problema è chearrivati tardi e abbiamo lavorato. Con gli altri abbiamo lavorato bene in 6-7 allenamenti. I ragazzi hanno avuto la giusta applicazione e voglia. La squadra deve essere lo specchio dell’allenatore, ciperò tempo eper trasformare ...

Tudor è al lavoro a Formello per pensare alla nuova Lazio da mandare in campo nell’esordio del tecnico contro la sua ex Juventus Tudor è al lavoro a Formello per pensare alla nuova Lazio da mandare ... (calcionews24)

Lazio, Tacchinardi: "Tudor è uno deciso, bravo a portare dalla sua i calciatori. Io nel suo staff Ne avevamo parlato questa estate..." - Manca sempre meno all'esordio da allenatore della Lazio di Igor Tudor. Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali, domani ...laziopress

Tudor: "Grazie alla Juve sono quello che sono. Ma la mia Lazio deve provare a vincere" - L'erede di Sarri partirà col nuovo modulo, il 3-4-2-1, e non tradisce emozioni particolari: "Otto anni in bianconero mi sono serviti tanto. Però non credo ai segni del destino" ...dazn

Tudor “Ho visto giocatori orgogliosi. Immobile Ci conto” - ROMA (ITALPRESS) – “Ho visto giocatori orgogliosi, non siamo da 9° o 10° posto. Vogliono fare meglio, con il tempo capiremo come. Bisogna vedere come reagiranno alla lunga, con il tempo. Qui ci conosc ...lanuovasardegna