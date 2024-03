TS – “Soulé è tornato col sorriso e sono certo mi dirà una cosa”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 29 marzo 2024) 2024-03-28 21:44:56 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Eusebio Di Francesco ha presentato in conferenza stampa Genoa-Frosinone, valida per la trentesima giornata di Serie A, in programma sabato 30 marzo con calcio d’inizio alle 15. L’occasione è stata propizia anche per fare il punto sulle condizioni fisiche di Matias Soule, reduce dagli impegni con la Nazionale Argentina Under 23 e autore di un bellissimo gol: “Ècon ile un gol che fa sempre morale. Oggi l’ho potuto valutare poco perché abbiamo lavorato sui piazzati, valuterò meglio domani come sta. Sicuramente luiche sta bene”. Frosinone, possibile cambio di modulo per la sfida con il Genoa Capitolo modulo. il Frosinone potrebbe essere diverso: “Il sistema di gioco si potrebbe cambiare, ma nonqui ...