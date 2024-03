Truffe online | denunciato giovane nell’Avellinese

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSpacciandosi per dipendente delle Poste Italiane ha sottratto 500 euro ad undi Solofra, in provincia di Avellino. Un 27enne residente in provincia di Foggia è stato scoperto edai carabinieri per truffa alla Procura di Avellino. Il truffatore aveva convinto telefonicamente la vittima ad effettuare una serie di operazioniper mettere in sicurezza il suo conto corrente. Il denaro sottratto è stato ritrovato sul conto corrente dell’indagato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.