(Di venerdì 29 marzo 2024) Booking.com e la Polizia postale, hanno intrapreso una collaborazione per aiutare i vacanzieri a prenotare online ma in sicurezza

Truffe last minute per Pasqua: ecco la guida per evitarle - Chi deve prenotare lo fa prevalentemente online alla ricerca di offerte imperdibili e last minute, attratti dalla comodità di organizzare il viaggio da casa, ma le Truffe sono dietro l’angolo. Sono in ...ilgiornale

Truffe in vacanza (anche a Pasqua): dagli alloggi fantasma al phishing, tutte le trappole - Le vacanze si avvicinano e il sogno, per gli italiani, è quello di partire. Verso mete di mare, montagna o città d’arte. L’importante è staccare la ...ilmessaggero

Vacanze sicure, i 5 consigli di Booking e Polizia per prenotazioni online senza sorprese - Nel 2023 ci sono state oltre 16.000 Truffe online in Italia. Gli utenti vengono presi di mira soprattutto mentre fanno acquisti su diverse tipologie di piattaforme, utilizzano i social o effettuano ri ...iodonna