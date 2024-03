Trentaduesima giornata Basket Eurolega 2023 2024 | Milano va ko a Kaunas | addio play-in

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 29 marzo 2024) Lamette la parola fine alla stagione continentale dell’Olimpia. I campioni d’Italia, infatti, vengono sconfitti dallo Zalgiris per 87-73, allontanandosi definitivamente dalla zona-in a due giornate dal termine.: ZALGIRIS-OLIMPIA87-73 Nella sfida che vale tantissimo per il proseguimento della stagione in campo continentale,inizia alla grande con un super Mirotic che porta avanti i suoi in chiusura di primo quarto(17-14). I lituani non mollano e ribaltano il risultato con la tripla di ...