Trenord | i nuovi treni Caravaggio arrivano anche sulla Milano-Ponte San Pietro-Carnate

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Piùsu più linee lombarde: da sabato 30 marzo il piano di rinnovo della flotta diprosegue con nuove immissioni. Iconvogliinaugureranno il serviziolineaSanvia; iDonizetti inizieranno a circolare sul collegamento frae Tirano e aumenteranno le corse sui collegamenti locali in Valtellina. Un terzoraggiungerà la linea-Mortara-Alessandria, in aggiunta ai due in servizio dallo scorso 5 febbraio;linea-Lodi-Cremona-Bozzolo tornerà a viaggiare un secondo treno nuovo ad alta capacità, dopo la temporanea ...