Trattative per il club Lecco | Lin tenta la carta della cordata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ilcontinua la sua preparazione in vista del match di Pasquetta col Cittamentre la tifoseria attende con trepidazioni notizie extracampo relative ad una possibile cessione del. Ormai la vita delda un po’ di tempo si divide in due: quella sul campo, l’andamentosquadra nel torneo di serie B, e quella relativa alle più o meno veritierein merito alla cessionesocietà. La più realistica è quella tra il patron Paolo Di Nunno (nella foto), proprietario deldal 2017, e l’imprenditore cinese Alex LinSkyland Group. In città tutti ne parlano ma negli ultimi giorni non sembra ci siano stati passi avanti importanti per arrivare ad un closing immediato. Il nodo? Parrebbe essere quello ...