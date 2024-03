Tramvia | nuovi bus e rioni | Uniamo le piccole città che vivono dentro Firenze Così miglioreremo la vita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Spostarsi a piedi o in bici. E raggiungere negozi, teatri, servizi e uffici in un quarto d’ora. La ‘dei 15 minuti’, il mantra che punta a rendereun luogo a misura di pedone, forse, resta ancora una preghiera. Ma per Gianni Biagi, assessore all’Urbanistica dal 1999 al 2008 e oggi presidente di Urbit, società dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, non è tutto perduto. Biagi,può diventare davveroa misura di pedone? "C’è molto da fare. Siamo unacostituita da piccoli borghi. Basti pensare a Galluzzo, Cascine del Riccio, Brozzi, Badia e a tutti queli nuclei storici dai quali è composta. Questa frammentazione deriva dalla nostra storia e ha comportato che vi siano nuclei sociali e situazioni di organizzazione dellache ...