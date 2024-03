Tragedia sfiorata in provincia di Latina | uomo minaccia di buttarsi sotto a un treno Salvato dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Pubblicato il 29 Marzo, 2024 Unafortunatamente soloquella che poteva accadere ieri pomeriggio. Un, nato a a Napoli e residente in Svizzera, che era ritornato in Italia da 6 mesi nella città campana, riferiva al telefono di trovarsi alla Stazione ferroviaria di Minturno senza darne una spiegazione, ma soprattutto confessava l’intenzione di gettarsi sulle rotaie ferroviarie al passaggio di un. Probabilmente in forte stato di alterazione psicofisica, l’aveva evidentemente bisogno di aiuto. Il militare che aveva preso la chiamata fin da subito capito cosa stava accadendo e ha invitava l’a parlare sfogando il suo malessere nel tentativo di guadagnare tempo e fare in modo che sul posto arrivasse la pattuglia della Stazione ...