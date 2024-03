Traffico Roma del 29-03-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Luceverdedel ritrovati in studio Tiziana rimondi sul Raccordo Anulare code perin carreggiata esterna tra Pontina e Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana salari e successivamente rallentamenti fino a Prenestina incolonnamenti in uscita dalla città su via Flaminia Nuova da Corso di Francia raccordo anulare attenzione e segnalato anche un incidente rallentamento su via Salaria in prossimità dei lavori all’altezza di Settebagni in direzione di Monterotondo ed è trafficata la tangenziale est con code da Corso di Francia via dei Campi Sportivi in direzione di San Giovanni stasera alle 21 la Via Crucis al Colosseo con la presenza di Papa Francesco prevista un’area di massima sicurezza alla quale si accede attraverso cinque varchi Per quanto riguarda la viabilità già attive le chiuse al ...