Traffico Roma del 29-03-2024 ore 14 | 30

(Di venerdì 29 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità questa sera alle 21 al Colosseo la celebrazione solenne della Via Crucis alla presenza di Papa Francesco prevista la creazione di un’area di massima sicurezza alla quale si potrà accedere attraverso 5 varchi Per quel che riguarda la viabilità sono già scattate le chiusure alnella zona prevista la deviazione delle linee 5175 81 85 87 e 117 e 118 ma a questa sera processione sono in programma in diversi quartieri della città in particolare Colli Portuensi a Montespaccato a Fonte Nuova a Monti Tiburtini a Pietralata e a Colli Aniene tutte le deviazioni sono consultabili in dettaglio sumobilita.it in zona Vescovio ultimo giorno di potature in via Magliano Sabina sino alle 17 deviazioni per le linee 6392 235 domani invece potrà pure sono ...