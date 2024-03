Traffico Roma del 29-03-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto intenso ilsulla carreggiata esterna del raccordo con code trapuntine da Anagnina code anche in interna tra Flaminia e Salaria trafficata la tangenziale est con code tra via del Foro Italico e via dei Campi Sportivi verso San Giovanni segnalato anche un incidente questa sera al Colosseo la via Crucis del Venerdì Santo con Papa Francesco attive già dalle 13 modifiche alla viabilità lungo via dei Fori Imperiali e strade adiacenti deviazioni per diverse linee di bus maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità