Traffico Roma del 29-03-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Luce Verdedi nuovo Bentrovati dalla redazione rallentamenti e code a tratti lungo il raccordo anulare in carreggiata esterna tra le uscite via del Mare Tuscolana in interno a Code a tratti tra Cassia bis e Salaria Poi tra Nomentana e bivio per la 24 in aumento ilsulle consolari in particolare sulla Cassia code tra l’olgiata e Tomba di Nerone su via Flaminia e collocamenti da via di Grottarossa verso Corso di Francia per lavori abbiamo file su via Salaria all’altezza di Settebagni in direzione del gra incolonnamenti su via Aurelia tra il raccordo anulare e Piazza Irnerio nei due sensi di marcia Appia in coda da Ciampino trafficata la tangenziale est in direzione dello Stadio Olimpico tra Prenestina e Tiburtina in direzione di San Giovanni abbiamo Cod tra Corso di Francia e Salaria ma per dettagli su queste e altre notizie potete ...