Traffico Roma del 29-03-2024 ore 10 | 30

(Di venerdì 29 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in zona piazza Vescovio ultimo giorno di potature in via Magliano Sabina sino alle 17 saranno deviate su percorsi alternativi le linee 63 e 92 e 2305 nuova fase di potature anche a Testaccio in via Galvani domani la strada tra le 7 e le 17 sarà chiusa altra via Franklin e via Nicola zabaglia saranno deviate su percorsi alternativi le linee 718 719 775 questa sera a partire dalle 21 al Colosseo la celebrazione solenne della Via Crucis alla presenza di Papa Francesco per quel che riguarda l’ordine pubblico è prevista la creazione di un’area di massima sicurezza alla quale si potrà accedere attraverso cinque varchi Per quel che riguarda invece la viabilità dalle 13 le chiusura altempo nella zona sempre dalle 13 le deviazioni anche ...