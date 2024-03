Traffico Roma del 29-03-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Luce VerdeBen ritrovati dalla redazione per lo più scorrevole la circolazione sulle strade nell’interland della capitale per lavori code su via Salaria da sette bagni verso il gr sulla stessa rallentamenti da via di Villa Spada verso la tangenziale est nella norma la circolazione sulle due carreggiate del raccordo anulareintenso su via Tiburtina verso il centro code a tratti a partire da Setteville Ricordiamo anche questa mattina per lavori di potatura via le Somalia sarà chiusa tra Largo Forano e via Salaria in questa direzione dalle ore 9 alle ore 16 proseguono i lavori sulla rete tranviaria in via dei Reti fino al 19 aprile lo ricordiamo la strada è chiusa tra via dei Volsci e via Tiburtina nei due sensi di marcia Ma per dettagli su queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it Un saluto da Elisa ...