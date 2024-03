Traffico Roma del 29-03-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Luce VerdeBuongiorno ben trovati all’ascolto sulle consolari maggiori spostamenti su via Flaminia da via di Grottarossa verso Corso di Francia e su via Salaria abbiamo file a tratti dall’aeroporto dell’Urbe verso la tangenziale estnella norma al momento sulle due carreggiate del raccordo anulare code lungo il tratto Urbano della 24L’Aquila da via Fiorentini verso la tangenziale sulla stessa tangenziale est brevi code tra Salaria e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico nel quadrante Sud molto intenso illungo la via del mare con incolonnamenti da Dragona al bivio per via di Decimaintenso Anche su via Ostiense in prossimità di Mezzocammino in direzione del centro Ricordiamo anche questa mattina per lavori di potatura viale Somalia sarà chiusa ...