Traffico illecito di capitali | sequestrati 17 milioni all’Aeroporto di Fiumicino

Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Napoli, Salerno , Potenza, Catanzaro, il personale della Direzione Investigativa Antimafia e del Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la ... (zon)

Traffico illecito di rifiuti nel campo rom di via Cupa Perillo nel quartiere di Napoli Scampia : arrestate quattro persone. Traffico illecito di rifiuti nel campo rom di Scampia . Questa mattina la ... (puntomagazine)

Cagliari. Laboratorio clandestino e 4,5 kg di cocaina: tre arresti - Gli uomini della Guardia di Finanza di Cagliari hanno arrestato tre soggetti, sorpresi con 4,5 kg di cocaina e quasi 15mila euro in contanti, verosimile provento dell'attività di spaccio ...sardegnalive

Lecce, con la droga in auto tenta la fuga ma viene arrestato dai Carabinieri - Un 23enne salentino con 2 kg. di hashish in auto ha cercato di fuggire a tutta velocità per le vie del centro ma è stato bloccato. Deve rispondere di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze ...leccesette

Avellino, spacciavano droga e accettavano pagamenti con il Pos: tre in manette - Vendita di sostanze stupefacenti attraverso la moneta elettronica. Si erano dotati di un pos per far pagare la droga ai consumatori con le carte e avevano creato una rete di spaccio che copriva ...ilmattino