Traffico di armi in Romagna Arsenale di mitra e pistole in casa | arrestato un 61enne di Ronta

(Di venerdì 29 marzo 2024) Unresidente ama domiciliato a Cesenatico è statomartedì scorso dalla polizia nell’ambito di un’operazione congiunta delle squadre Mobili di Ravenna e Forlì contro ildinelle due province romagnole. In particolare la collaborazione operativa tra le due questure ha portato al sequestro nel territorio cesenate di decine trae munizioni e di 44 mila euro in contanti. Nel dettaglio, durante un controllo su strada, il sospettato è stato fermato a Savignano alla guida di un’auto. Ai poliziotti - secondo quanto riferito dalla questura - ha detto di essere un collega delle guardie zoofile ma di non avere il tesserino con sé. Tale circostanza ha insospettito gli investigatori i quali, intuendo che l’uomo potesse magari nascondere qualcosa, hanno ...

Indagine federale per traffico sessuale , violenza sessuale e sollecitazione e distribuzione di narcotici e armi da fuoco illegali per il rapper e produttore discografico Sean « Diddy » Combs, noto ... (iltempo)

Corea del Nord, la Russia pone il veto alla risoluzione sul monitoraggio delle sanzioni per le armi - La Russia ha posto il veto alla risoluzione sul monitoraggio dell'Onu sul rispetto delle sanzioni a Pyongyang. Dura reazione di Stati Uniti, Ucraina e Regno Unito ...it.euronews

