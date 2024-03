Tradizione e fantasia Sulla tavola di Pasqua uovo e colomba diventano opere d’arte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) Sarà il bisogno di compensare l’aria pesante che si respira di questi tempi con una salutare e comprensibile dose di zuccheri. O sarà che certe delizie hanno il dono di attivare la comunicazione non verbale che si attiva quando si regala o si riceve un lievitato della. Previsione facile: quella del 2024 sarà unarock e sbarazzina, esaltata dalla comparsa di “colombe“ che più strane di così non si può. E in quanto ae originalità, la Brianza Monzese sembra vantare pasticcieri e fornai intraprendenti e ispirati. Nella creazione di abbinamenti e impasti inusuali. Ma anche nel packaging, elegante, ricercato e a volte azzardato, spettacolarizzazione che sembra riuscire a far passare sotto traccia l’aumento generalizzato dei prezzi, mediamente nell’ordine di 2-4 euro in più al chilo. Al solito, riflettori ...