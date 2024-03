Toscana tra le regioni con più alunni stranieri Il caso a Prato | un solo bambino italiano in tutta la classe

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Firenze, 29 marzo 2024 – "La maggioranza deglideve essere italiana”. Così ha dichiarato in un post su X il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, all’indomani di quanto detto dal vicepremier Matteo Salvini che aveva considerato “un arretramento” la chiusura di una scuola per il Ramadan e aveva proposto la quota massima di “un 20% di bambiniin una”. Sono circa un milione gli studenti con cittadinanza non italiana a frequentare le scuole italiane, l’11,3% del totale degli studenti iscritti, pari a circa 8 milioni e mezzo. Laè tra lecon la percentuale più alte, insieme alla Lombardia (al primo posto), l’Emilia-Romagna, il Piemonte, il Veneto. I dati, contenuti in un report della UIL scuola e che si riferiscono all’anno scolastico 2022-2023, ...