(Di venerdì 29 marzo 2024) Nove partite alla fine del campionato, ventisette punti ancora a disposizione: per andare in Europa il Torino dovrà cercare di farne il più...

Toromania: Vlasic ora deve fare la differenza - Uno su tutti: Nikola Vlasic. Il trequartista già da alcune settimana ha cominciato a cambiare passo, contro l’Udinese, nell’ultimo turno di campionato, è tornato a segnare e si è poi ripetuto negli ...calciomercato

Toromania: Zapata è infinito. Meno male che a Begamo l'hanno dato per bollito - E ora sono 10 gol in campionato per Duvan Zapata. E c`è ancora tutto il tempo per migliore lo score e scalare qualche posizione nella classifica marcatori, alla.calciomercato