Tornano le amatissime avventure di “Nina & Olga” su Rai Yoyo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 29 marzo 2024) Da lunedì 1° aprile 2024 alle ore 12.50 in prima tv su Raie già disponibile in anteprima in boxset su RaiPlay da venerdì 22 marzo A tre anni dal grande successo della prima stagione, da lunedì 1° aprile 2024, alle ore 12.50, tutti i giorni, in prima tv su Railedi “” con 52 episodi inediti, già disponibili in anteprima in boxset su RaiPlay, per una Pasqua ricca di allegria e magia. La serie animata prescolare distribuita in tutto il mondo ha vinto nel 2021 il Pulcinella Award a Cartoons on the Bay come “Best upper preschool TV Series” e il premio “Best Licensed Publishing Project” al Bologna Book Fair 2022. La seconda stagione è prodotta dalla torinese Enanimation e per la prima volta coprodotta ...