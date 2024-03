Torna l’ora legale | ecco quando spostare le lancette dell’orologio in avanti

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo, precisamente alle 2.00,: ledovranno essere spostate un’ora. Questo significa dormire un’ora di meno per una notte ma allo stesso tempo vuol dire avere un’ora di luce in più a disposizione ogni giorno. L’obiettivo principale dell’introduzione delsi basa, infatti, proprio sulla volontà di sfruttare meglio la luce solare durante le giornate più lunghe di primavera ed estate e di ridurre il consumo di energia elettrica. Tuttavia, i benefici effettivi delsono oggetto di discussione e studio, e gli effetti sull’economia, sull’energia e sulla salute possono variare da paese a paese. Secondo i dati di ...

L'ora legale , che torna tra sabato notte e domenica, è un po' come un "mini jet lag" per il nostro corpo. Un brusco cambiamento che può alterare i nostri ritmi sonno-veglia e avere effetti non solo ... (orizzontescuola)

