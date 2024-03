Torino-Monza | i convocati di Palladino | la lista completa

Torino-Monza è una partita valida per la trentesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni , pronostici , diretta tv, streaming . Provare ad ambire a qualcosa di più ... (ilveggente)

Il Monza si prepara a tornare in campo e alla ripresa del campionato, 30esima giornata di Serie A, affronterà il Torino in una sorta di spareggio... (calciomercato)

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, valida per il 30esimo turno di Serie A: “È un momento molto bello per noi, stiamo ... (sportface)