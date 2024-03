Torino | conferenza Juric | «Monza? Attenzione a Palladino Ora ci giochiamo l’Europa | ma tre anni fa…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 29 marzo 2024) In previsione diIvanè intervenuto instampa, così il tecnico alla vigilia del match per la 30° di Serie A Ultima chiamata Europa. No, non è un titolo di un film, ma con questa frase quasi cinematografica si potrebbe forse racchiudere lastampa di Ivanpre. Domani, allo