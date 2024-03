Tonali torna nella bufera | accusato di scommesse anche in Premier League

(Di venerdì 29 marzo 2024) Sandroper un nuovo caso. Il centrocampista italiano è stato infatti "raggiunto da un'incriminazione di cattiva condotta in relazione a presunte violazioni delle regole delle".Si tratta di almeno 50 "puntate" fatte tra il 12 agosto e il 12 ottobre del 2023, quandoera già un tesserato del Newcastle, e riguardano dunque il filone inglese dell'inchiesta che ha portato alla squalifica di 10 mesi, fino al 27 agosto del 2024, da parte della Figc, che aveva limitato le sue indagini al periodo italiano, senza contemplare poi quelle effettuate da quando si era trasferito in Inghilterra.avrà ora tempo fino al 5 aprile per presentare la sua difesa.video width="746" height="420" ...

