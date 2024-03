Ti ricordi… L’incredibile storia di Martegani | tra l’uomo in frac di Palermo e il cartellino del giocatore lasciato in eredità alla vedova

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Un calciatore può essere un gioiello a tutti gli effetti, sì: d’altronde già a partire dai soprannomi l’accostamento a preziosi vari è comune. Pelè era la “perla nera” così come Eusebio, e poi tutto ciò che ha a che fare con l’oro dal “Pibe de Oro” al “Golden Boy” fino a la “Joya” (appunto il gioiello) quale era il portoghese Paulo Futre per primo e poi Paulo Dybala. Già, Dybala, gioiello portato in Italia dale che nelle casse dei siciliani ha portato un sacco di soldi graziesua cessioneJuventus, ma prima di lui c’è stato un altro argentino in rosanero che ha avuto un valore di “prezioso”, ma a tutti gli effetti e non solo a livello di soprannome: si chiamava Enrique. Enrique era un attaccante nato a Buenos Aires nel 1925, aveva cominciato a giocare a calcio nel Chacarita, e poi nel Boca, ...