The Hexadome si mostra col primo Gameplay

(Di venerdì 29 marzo 2024) Blindspot Games, lo studio indipendente noto per i suoi successi nel mondo dei videogiochi tattici e multiplayer come Blood Bowl e Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, ha sollevato il sipario sul suo ultimo capolavoro: The: Aristeia Showdown. Questo nuovo titolo promette di portare l’emozione del combattimento strategico a turni in un’arena futuristica, offrendo una nuova esperienza di gioco immersiva e avvincente. Una Presentazione Spettacolare Basato sul celebre gioco da tavolo sci-fi di Corvus Belli, Aristeia!, The: Aristeia Showdown trasporta i giocatori nell’universo dell’Infinity Universe, dove il combattimento si fonde con lo spettacolo in un’epica lotta per la supremazia. Il trailer diufficiale offre un assaggio delle intense battaglie 1v1 che attendono i giocatori, mentre il loro team di quattro ...

