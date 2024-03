The Beautiful Game | la recensione | poteva essere un film di Ken Loach | ma…

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il: The, 2024. Regia: Thea Sharrock. Cast: Michael Ward, Cristina Rodlo, Bill Nighy, Valeria Golino. Genere: Commedia. Durata: 125 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su Netflix, in anteprima. Trama: Quando una squadra di calcio inglese va a Roma per la Homeless World Cup, il suo nuovo giocatore di talento deve lasciarsi alle spalle il passato e imparare a integrarsi nel team. Esterno, giorno. In un campetto di periferia, in Inghilterra, dei bambini stanno giocando a calcio, ognuno con la maglia di un calciatore famoso. E con il nome dei calciatori li chiama la voce che, per gioco, sta facendo la telecronaca della partita. A un certo punto la palla esce dal campo e arriva a lui. Capiamo che, a commentare la partita, c’è un ragazzo un po’ cresciuto, di fatto un uomo, che entra in campo, dribbla ...