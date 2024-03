The Beast In Me | Claire Danes protagonista della nuova serie Netflix

(Di venerdì 29 marzo 2024) Un'altra avventura sul piccolo schermo per la star di Homeland e Fleishman a pezzi.lavorerà insieme al produttore Howard Gordon per laminidal titolo TheIn Me, creata da Gabe Rotter e prodotta da 20th Television perinterpreta l'autrice Aggie Wiggs, che dopo aver subito la tragica perdita del figlio si ritira dalla vita pubblica perché non riesce più a scrivere come in passato. Un giorno trova un improbabile soggetto per un nuovo libro quando la casa accanto viene comprata da Nile Sheldon, un famoso e formidabile magnate immobiliare, una volta principale sospettatoscomparsamoglie. Inquietata e al tempo stesso affascinata dall'uomo, Aggie cerca ossessivamente …

