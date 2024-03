Terremoto oggi in Grecia | scossa di magnitudo 5 8 | avvertita anche in Puglia e Sicilia

(Di venerdì 29 marzo 2024)diin: il sisma di5.8 è stato registrato con epicentro sulla Costa Occidentale del Peloponneso.in Sud Italia, in particolare in

I comuni più vicini all’epicentro sono stati quelli di Socchieve e Tramonti di Sopra Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.5 è stata registrata in provincia di Udine in Friuli Venezia Giulia nella ... (sbircialanotizia)

Terremoto oggi | 28 marzo 2024 | Lista INGV terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi , ... (tpi)

Terremoto oggi | 29 marzo 2024 | Lista INGV terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi , ... (tpi)

Protestano associazioni e mondo del non profit. Allarme anche per la ricostruzione post Terremoto e l'edilizia popolare - Protestano associazioni e mondo del non profit. Allarme anche per la ricostruzione post Terremoto e l'edilizia popolare ...avvenire

Terremoto in Grecia di 5.8, avvertito anche in Puglia, Calabria e Sicilia. «Svegliati dalla scossa» - Forte scossa di Terremoto, di magnitudo 5.8, sulla costa della Grecia. Il sisma è stato avvertito però anche in Italia nelle regioni del Sud, tra cui Puglia, Calabria ...ilmessaggero

Superbonus e sisma, sì al salva-cantieri nell’area del cratere: salvaguardia per i lavori da autorizzare entro dicembre 2025 - La stretta al Superbonus non toccherà la ricostruzione di case e siti industriali nel Cratere del Terremoto, che ha coinvolto i 138 comuni di Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche. Il governo - ...ilgazzettino