Terremoto nella camorra | si è pentito il capo dei Casalesi Francesco Schiavone | Sandokan collabora con la giustizia

(Di venerdì 29 marzo 2024), si è, conosciuto come "". Era uno degli ultimi irriducibili dellacasalese, custode di importanti segreti, ma dopo 26 anni di prigione, la maggior parte trascorsi in regime del carcere duro,indiscusso del clan dei, ha deciso dire con la. Lo riporta l'edizione cartacea del quotidiano "Cronache...

Terremoto oggi avvertito in Puglia: sui social panico da Brindisi a Taranto. La scossa di magnitudo 5.7 in Grecia - Il sisma nella costa occidentale del Peloponneso alle 8.12 ora italiana. Tante segnalazioni sui social da Brindisi, Lecce, Gallipoli e Taranto ...quotidiano

Terremoto in Grecia di 5.8, avvertito anche in Puglia, Calabria e Sicilia. «Svegliati dalla scossa» - Forte scossa di Terremoto, di magnitudo 5.8, sulla costa della Grecia. Il sisma è stato avvertito però anche in Italia nelle regioni del Sud, tra cui Puglia, Calabria ...ilmattino

Forte Terremoto al largo della costa della Grecia: avvertito anche in Puglia, Calabria e Sicilia - ROMA - Una forte scossa tellurica di magnitudo 5.8 ha colpito questa mattina alle 8.12 la costa della Grecia, generando preoccupazione e allarme tra la popolazione locale e non solo. Il sisma è avvenu ...giornaledipuglia