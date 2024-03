Atene, 29 marzo 2024 – È stata avvertita anche in Puglia la scossa di Terremoto di magnitudo 5.7 avvenuta in Grecia , nella Costa Occidentale del Peloponneso, alle 8.12 ora italiana e registrata ... (quotidiano)

Terremoto in Grecia, scossa magnitudo 5.7 nel Peloponneso - (Adnkronos) - Un Terremoto di magnitudo 5.7 ha scosso oggi il Peloponneso occidentale, nel sud della Grecia poco dopo le 9 ora locale. Il Terremoto è stato registrato vicino alle isole Strofadi ed è s ...msn

Terremoto in Grecia spaventa la Puglia, scossa di magnitudo 5,8 avvertita fino alla Bat: è la seconda volta in una settimana - Si è sentita anche in Puglia la scossa proveniente dalla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia. Un Terremoto di magnitudo ...immediato

Grecia, avvertita scossa di Terremoto al largo della costa del Peloponneso - Intorno alle 8 di questa mattina sono state registrate diverse scosse di Terremoto in Grecia, il sisma ha raggiunto anche le cose di Sicilia, Puglia e Calabria ...notizie