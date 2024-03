Terremoto in Grecia | scossa avvertita anche in Puglia | Calabria e Sicilia

(Di venerdì 29 marzo 2024) Pubblicato il 29 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Ildi magnitudo 5.8 di oggi al largo della Costa Occidentale del Peloponneso, in, è stato avvertitoinorientale.A quanto fa sapere l'Ingv, la profondità ipocentrale è stata stimata a 33 km. L'epicentro delè a circa 40 km dalla costa greca, tra le città più vicine c'è Pyrgos a nord- est, l'isola di Zante a nord-ovest. L'area in cui è avvenuto il sisma è prossima all'area epicentrale del forte(Mw 6.8) del 26 ottobre 2018 avvenuto a 30 km da Zante. Per quell'evento era stata diramata un'allerta tsunami che poi era stata revocata alcune ore dopo.questoha attivato il Centro Allerta Tsunami ...

Terremoto Grecia, l'Ingv: «Un sisma di questo tipo può essere un innesco per scosse in altre zone» - «Un Terremoto di questo tipo può generare uno scuotimento in altre zone, diventando un innesco per nuove scosse». A dirlo il presidente dell'Istituto Nazionale ...ilmessaggero