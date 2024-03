scossa di Terremoto oggi in Grecia : il sisma di magnitudo 5.8 è stato registrato con epicentro sulla Costa Occidentale del Peloponneso. avvertita anche in Sud Italia, in particolare in Sicilia e ... (fanpage)

Terremoto in Grecia: avvertito anche in Puglia alle 8.12 - Forte scossa di Terremoto di magnitudo 5.8 avvenuto in Grecia è stato avvertito anche in Puglia a Lecce e Brindisi in particolare. Secondo il rilevamento le scosse ...quotidianodipuglia

Terremoto in Grecia di 5.8, avvertito anche in Puglia, Calabria e Sicilia. «Svegliati dalla scossa» - Forte scossa di Terremoto, di magnitudo 5.8, sulla costa della Grecia. Il sisma è stato avvertito però anche in Italia nelle regioni del Sud, tra cui Puglia, Calabria ...ilmessaggero

Terremoto oggi in Grecia, scossa di magnitudo 5.8: avvertita anche in Puglia e Sicilia - Scossa di Terremoto oggi in Grecia: il sisma di magnitudo 5.8 è stato registrato con epicentro sulla Costa Occidentale del Peloponneso. Avvertita anche in Sud Italia, in particolare in Sicilia e ...fanpage