Terremoto di magnitudo 5 | 8 in Grecia | scossa avvertita anche in Puglia | è la seconda volta in una settimana

Atene, 29 marzo 2024 – È stata avvertita anche in Puglia la scossa di Terremoto di magnitudo 5.7 avvenuta in Grecia , nella Costa Occidentale del Peloponneso, alle 8.12 ora italiana e registrata ... (quotidiano)

scossa di Terremoto oggi in Grecia: il sisma di magnitudo 5.8 è stato registrato con epicentro sulla Costa Occidentale del Peloponneso. avvertita anche in Sud Italia, in particolare in Sicilia e ... (fanpage)