Terremoto di magnitudo 5 8 scuote la Grecia | il sisma avvertito in tutto il Sud Italia

Atene, 29 marzo 2024 – È stata avvertita anche in Puglia la scossa di Terremoto di magnitudo 5.7 avvenuta in Grecia , nella Costa Occidentale del Peloponneso, alle 8.12 ora italiana e registrata ... (quotidiano)

Soprattutto in provincia di Brindisi – dove non si registrano comunque danni – ma anche in quelle di Bari, Taranto e nel Salento più in generale (bari.repubblica)