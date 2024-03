Terremoto al largo del Peloponneso | avvertito anche in Italia | che succede

(Di venerdì 29 marzo 2024) Alle ore 08:12ne di oggi, undi magnitudo Mw 5.8 è stato localizzato dalla Sala Operativa dell'Ingv di Roma aldella Costa Occidentale del, in Grecia. La profondità ipocentrale è stata stimata a 33 chilometri. Lo scrive l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) sul proprio sito web. L'epicentro delè a circa 40 chilometri dalla costa greca, tra le città più vicine c'è Pyrgos a nord-est, l'isola di Zante a nord-ovest. L'area in cui è avvenuto l'evento odierno è prossima all'area epicentrale del forte(Mw 6.8) del 26 ottobre 2018 avvenuto a 30 chilometri da Zante. Per quell'evento era stata diramata un'allerta tsunami che poi era stata revocata alcune ore dopo.questo ...

