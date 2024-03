Tennis | Torneo Miami Collins in finale contro Rybakina

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 29 marzo 2024) Per la 30enne statunitense la chance di conquistare il terzo titolo in carriera(STATI UNITI) - Sarà Daniellea sfidare Elenanelladel "Open", quarto Wta 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.770.480 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell