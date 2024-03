Tennis | dubbi sul futuro di Murray dopo l’infortunio alla caviglia | salta Montecarlo e Monaco

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) Come comunicato dal management dell’atleta, Andyè costretto a rinunciare ai primi impegni sulla terra rossa. Ilta scozzese, infortunatosidurante il match contro Tomas Machac a Miami, non sarà al via nei tornei di Monte-Carlo edi Baviera. “In questo momento non è ancora chiaro per quanto tempo Andy resterà fermo, e per questo continuerà a valutare tutte le opzioni con il suo staff medico. Ovviamente si tratta di una notizia molto dolorosa, vista l’intenzione da lui manifestata di voler tornare in azione il prima possibile”, si legge nella nota ufficiale. Tanti, in questo momento, isuldi, che nelle ultime settimane aveva paventato la possibilità di terminare la sua carriera a Wimbledon. ...