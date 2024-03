Tennis | Djokovic | “Non ho idee chiare sul nuovo coach Non è detto che ce ne sarà uno”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) “Prima di tutto, Goranmio amico per sempre, mio e della mia famiglia. È una persona molto cara per me, la fine della nostra collaborazione professionale non significa che la nostra amicizia si interrompa. La nostra separazione è stata ‘positiva’, per quanto ‘positiva’ possa essere una separazione. Dopo quasi 5 anni, semplicemente eravamo arrivati a un punto dove la nostra collaborazione si è ‘esaurita’”. Novaksi esprime così a pochi giorni dalla conclusione del suo rapporto lavorativo conGoran Ivanisevic. Il serbo, numero uno del ranking mondiale, per il momento non pare intenzionato a sostituire a breve ilcroato: “Non ho ancora lesu chiil mioallenatore, né sono certo che ce ne ...