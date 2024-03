Tech Talk SporteMedia - Innovazione Tecnologica verso Europei e Olimpiadi 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il panorama sportivo, con un'enfasi sull'evoluzione digitale e sull'inclusività nello sport, nei prossimi grandi eventi dell'estate ovvero ledi Parigi e glidi Calcio in Germania, è stato al centro dello Speciale "Sport&Media" organizzato da Comunicare Digitale / Dime Comunicaciones e trasmesso in diretta streaming giovedì 28 Marzoalle 12 dal suo media partner Digital-News.it.Un'occasione informativa in preparazione al 21º Forum Europeo Digitale (FED), che si terrà il 6-7 Giugnoa Lucca, in cui saranno esplorate le più recenti tendenze del settore, le innovazioni tecnologiche e le sfide emergenti.Il parterre dei partecipanti ha visto presenti illustri ospiti provenienti da diverse sfere dello sport e della tecnologia dei ...