Teatro alla Scala | revocato lo sciopero del 4 aprile

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 29 marzo 2024) AGI - "Vista la conclusione positiva della vertenza sugli intermittenti e la piena applicazione economica e normativa del rinnovo contrattuale, si revoca loproclamato per il 42024". Lo fanno sapere le rappresentanze sindacali della Cgil deldi Milano. "Il giorno 27 marzo 2024 - scrivono in una nota - si è raggiunta un'intesa di massima sulla retribuzione e sulla normativa dei lavoratori intermittenti (operai serali e personale di sala) e nei prossimi giorni sara perfezionato il testo per sottoscrivere un accordo sindacale, parte integrante del Contratto, che mettera fine a una lunga storia per questa tipologia di lavoratori, che da oltre 20 anni attendevano un adeguamento che andasse a sanare incongruenze e discriminazioni salariali che hanno ...