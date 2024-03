Tamponamento in tratto ciociaro A1 | rallentamenti per 15 km verso Napoli

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTraffico a singhiozzo e code a tratti per quindici chilometri suldell’autostrada del Sole, presa d’assalto nel primo giorno di esodo pasquale. A mandare in affanno la circolazione è stato un banaleche ha coinvolto tre auto, senza determinare né vittime né feriti gravi. Ma è bastato per ingolfare le corsie che portano. L’incidente è accaduto nelche attraversa il territorio di Ceprano. La situazione è tale che Autostrade ha consigliato a chi viaggiaSud di uscire a Frosinone e rientrare a Pontecorvo. Sul posto, con la Polizia Stradale, stanno operando Vigili del Fuoco e tecnici di Autostrade per l’Italia. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

