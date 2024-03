Taglio dei tassi | Le condizioni adesso ci sono

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) "I rischi per la stabilità dei prezzi siridimensionati e si stanno realizzando leper avviare un allentamento monetario". Così il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta (foto), nella sua relazione all’Assemblea, offre un assist alla Bce in vista del probabiledei, previsto per giugno. E proprio l’attuazione della politica monetaria orientata alla stabilità dei prezzi si è riflessa sui risultati del bilancio 2023 di Via Nazionale, che ha chiuso con una perdita lorda di 7,1 miliardi. Un rosso atteso e non inedito, che è stato compensato dall’uso di 5,6 miliardi del fondi rischi generali, il quale conta comunque ancora quasi 30 miliardi, e da 2,3 miliardi di recupero fiscale. Uno scotto da pagare per raffreddare l’inflazione che ha colpito famiglie e imprese e che comunque non ...